MARCHE DE NOEL Grande rue Gruey-lès-Surance, 26 novembre 2023, Gruey-lès-Surance.

Gruey-lès-Surance,Vosges

Marché de Saint-Nicolas et Noël, avec diverses idées cadeaux, décors de Noël, pâtisseries, artisanat divers… Organisé par le Cercle Notre-Dame.

Buvette. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Grande rue Salle des fêtes

Gruey-lès-Surance 88240 Vosges Grand Est



St. Nicholas and Christmas market, with various gift ideas, Christmas decorations, baked goods, various crafts… Organized by the Cercle Notre-Dame

Refreshment stand

Mercado de San Nicolás y Navidad, con diversas ideas de regalos, adornos navideños, productos de panadería, artesanía variada… Organizado por el Cercle Notre-Dame

Puesto de refrescos

Nikolaus- und Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen, Gebäck, diversem Kunsthandwerk… Organisiert vom Cercle Notre-Dame

Getränkestand

Mise à jour le 2023-10-14 par OT EPINAL ET SA REGION