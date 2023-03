2 jours de Gacé Grande Rue, 16 septembre 2023, Gacé .

Au programme des « 2 jours de Gacé » :

– le samedi : exposition de voitures anciennes et vintage, course de garçon de café, animations, jeux quiz, repas champêtre, concert.

– Le dimanche course de caisse à savon, concours du plus gros gober de flamby, fanfare, majorette.

Restauration sur place et fête foraine sur les 2 jours.

Tout public.

comite.animation.gace@gmail.com

Xavier Chevallier

