FESTIVAL Cordes & Compagnies : Zara Grande Rue Felletin, 28 août 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Zara, c’est l’histoire et le nom d’une jeune fille au caractère bien trempé, qui va traverser la seconde guerre mondiale. Confrontée aux épreuves de la guerre, elle va devoir faire face à ses émotions exacerbées. La chouette Luna, initiée des méandres du cœur, l’accompagnera dans ce voyage initiatique, traversée jalonnée des horreurs de la guerre et de luttes intérieures. Cette histoire, empreinte d’humour et de tendresse, est inspirée de l’histoire vraie d’une patiente de l’auteure, la docteure Anne Surrault. Elle nous est contée par Catherine Bouin, passeuse d’histoire, et mise en musique par Ivane Daniau au violon..

2023-08-28 fin : 2023-08-28 . EUR.

Grande Rue

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Zara is the story and the name of a young girl with a strong character, who goes through the Second World War. Faced with the trials and tribulations of war, she has to come to terms with her heightened emotions. The owl Luna, an initiate of the heart’s meanderings, will accompany her on this journey of initiation, marked by the horrors of war and inner struggles. This story, imbued with humor and tenderness, is inspired by the true story of one of the author’s patients, Dr. Anne Surrault. It is told by storyteller Catherine Bouin, and set to music by Ivane Daniau on violin.

Zara es la historia y el nombre de una joven de fuerte carácter que atraviesa la Segunda Guerra Mundial. Enfrentada a las pruebas y tribulaciones de la guerra, tiene que aceptar sus emociones exacerbadas. La lechuza Luna, iniciada en los meandros del corazón, la acompañará en este viaje de iniciación, un viaje salpicado por los horrores de la guerra y las luchas interiores. Este relato, lleno de humor y ternura, se inspira en la historia real de una paciente de la autora, la doctora Anne Surrault. Está narrada por Catherine Bouin, cuentacuentos, y musicada al violín por Ivane Daniau.

Zara ist die Geschichte und der Name eines temperamentvollen Mädchens, das den Zweiten Weltkrieg übersteht. Sie wird mit den Prüfungen des Krieges konfrontiert und muss sich mit ihren übersteigerten Emotionen auseinandersetzen. Die Eule Luna, die mit den Mäandern des Herzens vertraut ist, begleitet sie auf dieser Initiationsreise, die von den Schrecken des Krieges und inneren Kämpfen geprägt ist. Diese humorvolle und zärtliche Geschichte basiert auf der wahren Geschichte einer Patientin der Autorin, Dr. Anne Surrault. Sie wird uns von Catherine Bouin, einer Geschichtsvermittlerin, erzählt und von Ivane Daniau auf der Violine musikalisch untermalt.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Aubusson-Felletin