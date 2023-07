Critérium cycliste professionnel en nocturne Grande Rue Dun-le-Palestel, 5 août 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

Venez rencontrer les champions du Tour de France dans cette épreuve cycliste professionnelle nocturne. Un grand RDV à ne pas manquer sur un circuit de 1500m au coeur de la ville de Dun le Palestel..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 23:00:00. EUR.

Grande Rue

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the Tour de France champions in this night-time professional cycling event. A not-to-be-missed event on a 1500m circuit in the heart of Dun le Palestel.

Venga a conocer a los campeones del Tour de Francia en este evento nocturno de ciclismo profesional. Una cita ineludible en un circuito de 1.500 metros en el corazón de Dun le Palestel.

Treffen Sie die Champions der Tour de France bei diesem nächtlichen Profi-Radrennen. Ein großes RDV, das Sie nicht verpassen sollten, auf einer 1500 m langen Strecke im Herzen der Stadt Dun le Palestel.

Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Tourisme