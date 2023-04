[Exposition] Voitures anciennes Grande Rue, 9 avril 2023, Dieppe.

Les fans de bolides rétro seront comblés ce dimanche !

De nombreux modèles anciens et de collection seront exposés dans la Grande Rue à partir de 8h, puis s’installeront sur le front de mer à partir de 15h30.

Ce rassemblement de voitures anciennes permettra aux passionnés de se retrouver et d’échanger entre eux, et aux passants de profiter de ces belles autos !.

2023-04-09 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-09 . .

Grande Rue

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Fans of retro cars will be delighted this Sunday!

Numerous vintage and collectible models will be on display in the Grande Rue from 8am, and then will be installed on the waterfront from 3:30pm.

This gathering of vintage cars will allow enthusiasts to meet and exchange with each other, and passers-by to enjoy these beautiful cars!

Los aficionados a los coches retro estarán encantados este domingo

Numerosos modelos antiguos y de época se expondrán en la Grande Rue a partir de las 8 de la mañana, y después se instalarán en el paseo marítimo a partir de las 15.30 horas.

Esta concentración de coches de época permitirá a los aficionados conocerse e intercambiar impresiones, y a los transeúntes disfrutar de estos bellos vehículos

Fans von Retro-Flitzern kommen diesen Sonntag voll auf ihre Kosten!

Zahlreiche Oldtimer und Sammlermodelle werden ab 8 Uhr in der Grande Rue ausgestellt und ab 15.30 Uhr an der Strandpromenade aufgebaut.

Bei diesem Oldtimertreffen können sich die Fans untereinander treffen und austauschen und die Passanten können sich an den schönen Autos erfreuen!

Mise à jour le 2023-03-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité