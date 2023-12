Cet évènement est passé Marché de Dol-de-Bretagne Grande Rue des Stuarts Dol-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Dol-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine Marché de Dol-de-Bretagne Grande Rue des Stuarts Dol-de-Bretagne, 5 août 2023, Dol-de-Bretagne. Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-05 08:30:00

fin : 2023-08-05 13:00:00 . Grand marché hebdomadaire dans le centre ville de dol de Bretagne le samedi matin à partir de 8h30 jusqu’à 13h. Environ 100 exposants. .

Grande Rue des Stuarts

Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne

