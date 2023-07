Marché nocturne Grande rue Chorges, 5 juillet 2023, Chorges.

Chorges,Hautes-Alpes

Retrouvez l’artisanat et le savoir faire des Hautes-Alpes tous les Mercredis soirs à Chorges..

2023-07-05 18:30:00 fin : 2023-08-30 22:00:00. .

Grande rue

Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the crafts and know-how of the Hautes-Alpes every Wednesday evening in Chorges.

Descubra la artesanía y el saber hacer de los Hautes-Alpes todos los miércoles por la noche en Chorges.

Finden Sie jeden Mittwochabend in Chorges das Kunsthandwerk und das Know-how der Hautes-Alpes.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Serre-Ponçon