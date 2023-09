Marché de Noël Grande Rue Chezal-Benoît, 3 décembre 2023, Chezal-Benoît.

Chezal-Benoît,Cher

L’asso les p’tites mains casalaises organise son marché de noël à Chezal-Benoit pour la deuxième année. Artisanat, idées cadeaux originales à offrir ou à s’offrir, vous êtes au bon endroit ! Présence exceptionnelle du père noël !.

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Grande Rue

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire



The association les p’tites mains casalaises is organizing its Christmas market in Chezal-Benoit for the second year running. From handicrafts to original gift ideas, you’ve come to the right place! Santa Claus will be present!

Les p’tites mains casalaises celebra por segundo año consecutivo su mercado navideño en Chezal-Benoit. Aquí encontrará artesanía, ideas originales para regalar o darse un capricho Papá Noel también estará presente

Die asso les p’tites mains casalaises organisiert zum zweiten Mal ihren Weihnachtsmarkt in Chezal-Benoit. Kunsthandwerk, originelle Geschenkideen zum Verschenken oder Selbstverschenken – hier sind Sie richtig! Außergewöhnliche Anwesenheit des Weihnachtsmanns!

Mise à jour le 2023-09-14 par OT LIGNIERES