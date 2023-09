Concours de belote à Chezal Benoit Grande Rue Chezal-Benoît, 28 octobre 2023, Chezal-Benoît.

Chezal-Benoît,Cher

Retrouvez-vous tout un après-midi à jouer à l’un des jeux de cartes les plus appréciés en France : concours de belote organisé par l’association « les p’tites mains casalaises ». De nombreux lots à remporter.

Samedi 2023-10-28 14:30:00 fin : 2023-10-28

Grande Rue

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire



Spend an afternoon playing one of France’s most popular card games: the belote competition organized by the « les p’tites mains casalaises » association. Lots of prizes to be won

Pase una tarde jugando a uno de los juegos de cartas más populares de Francia: el concurso de belote organizado por la asociación « les p’tites mains casalaises ». Muchos premios

Spielen Sie einen ganzen Nachmittag lang eines der beliebtesten Kartenspiele Frankreichs: den Belote-Wettbewerb, der von der Vereinigung « Les p’tites mains casalaises » organisiert wird. Zahlreiche Preise zu gewinnen

Mise à jour le 2023-09-14 par OT LIGNIERES