VIDE-GRENIERS ET EXPOSITION ARTISANALE Grande Rue Buhl-Lorraine, 16 juillet 2023, Buhl-Lorraine.

Buhl-Lorraine,Moselle

L’amicale des footballeurs vétérans de Buhl-Lorraine organise un vide-greniers et une exposition artisanale. Une buvette et restauration seront disponibles sur place.. Tout public

Dimanche 2023-07-16 06:00:00 fin : 2023-07-16 19:00:00. 0 EUR.

Grande Rue et salle communale

Buhl-Lorraine 57400 Moselle Grand Est



The Buhl-Lorraine veteran footballers’ association is organizing a garage sale and a craft exhibition. A refreshment bar and catering will be available on site.

La asociación de futbolistas veteranos de Buhl-Lorraine organiza una venta de garaje y una exposición de artesanía. Habrá refrescos y tentempiés in situ.

Der Freundeskreis der Fußballveteranen von Buhl-Lorraine organisiert einen Flohmarkt und eine Kunsthandwerksausstellung. Vor Ort gibt es einen Imbiss und Getränke.

Mise à jour le 2023-07-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG