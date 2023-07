JOURNÉE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT Grande rue Avrainville, 10 septembre 2023, Avrainville.

Avrainville,Vosges

Marché de producteur et d’artisanat d’art, les exposants vous proposeront leurs produits et leur savoir-faire. Tout au long de la journée il y aura des animations une Tombola.

Un repas sera servi au tarif de 10€ réservation fortement conseillée. Buvette sur place.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 10:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. 0 EUR.

Grande rue

Avrainville 88130 Vosges Grand Est



Farmers’ and arts and crafts market, with exhibitors offering their products and expertise. Throughout the day, there will be entertainment and a tombola.

A meal will be served for 10? reservation strongly advised. Refreshments on site.

Mercado agrícola y de artesanía, con expositores que ofrecerán sus productos y conocimientos. A lo largo del día habrá espectáculos y una tómbola.

Se servirá una comida para 10… se recomienda encarecidamente reservar. Refrescos in situ.

Markt der Produzenten und Kunsthandwerker, die Aussteller bieten ihre Produkte und ihr Know-how an. Den ganzen Tag über gibt es Animationen und eine Tombola.

Eine Mahlzeit wird zum Preis von 10? serviert, eine Reservierung wird dringend empfohlen. Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT MIRECOURT