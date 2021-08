Paris Cafézoïde île de France, Paris GRANDE RUE AUX ENFANTS et son marché aux poux Cafézoïde Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 19 septembre 2021

C’est une grande fête gratuite qui se passe dans la rue, sur le quai de la Loire. On peut y passer son permis de jouer durable, tous les jeux y seront gratuits, il y aura un marché aux poux (les enfants qui s’inscrivent peuvent vendre/échanger leurs jouets ou des choses qu’ils ont fabriqués), des animations, des concerts… A l’occasion de la Journée sans voiture, les enfants investissent les rues ! Faites votre RUE AUX ENFANTS, ou participez à celles qui sont organisées près de chez vous ! Réunion Rue aux Enfants, Rue Parisiennes le 3 septembre au Cafézoïde à 12h Les thèmes de cette année sont “Les oiseaux, les pirates, et les terrains d’aventure” ! Inscriptions au marché aux poux (marché aux puces des enfants) ouvertes !!! Venez remplir le cahier d’inscription au Cafézoïde ou envoyer un mail ICI sur lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr APPEL A BÉNÉVOLE Nous avons besoin de monde pour aider à préparer et à monter cette belle fête ! Si tu es disponible le dimanche 19 septembre, toute la journée ou juste pour une heure ou deux, SOIS LE BIENVENUE !!! Nous cherchons des personnes pour : – faire un atelier Radiozoïde – aider à monter et démonter le festival – soutenir la sécurité – préparer des bons plats (midi et repas partagé à la tombée de la nuit) – porter la vaisselle participative (qui ne veut pas de jetable ? =) ) – accueillir sur le festival ! Événements -> Festival / Cycle Cafézoïde 92 bis quai de la Loire Paris 75018

Contact :Cafézoïde 01 42 38 26 37 lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr http://www.cafezoide.asso.fr/ https://www.facebook.com/events/522390835738089

