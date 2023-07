Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans, 3 juillet 2023, Arc-et-Senans.

Arc-et-Senans,Doubs

Manufacture destinée à la production de sel, la Saline royale est le chef d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux. .

Grande Rue

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The Royal Salt Works is the masterpiece of Claude Nicolas Ledoux.

Las Reales Salinas son la obra maestra de Claude Nicolas Ledoux.

Die Saline Royale ist das Meisterwerk von Claude Nicolas Ledoux und eine Manufaktur zur Salzherstellung.

