LES NUITS D’ANGOMONT Grande rue Angomont, 21 juillet 2023, Angomont.

Angomont,Meurthe-et-Moselle

La troupe des Nuits d’Angomont propose la pièce de JR Martinez ‘‘Miracle au couvent de Sainte Marie-Jeanne’’

Spectacle suivi d’un feu d’artifice. Buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-07-21 21:00:00 fin : 2023-07-21 . 9 EUR.

Grande rue Théâtre de Plein Air

Angomont 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Nuits d?Angomont troupe presents JR Martinez?s play Miracle au couvent de Sainte Marie-Jeanne

Show followed by fireworks. Refreshments and catering on site.

La compañía Nuits d’Angomont presenta la obra de JR Martinez Miracle au couvent de Sainte Marie-Jeanne

Espectáculo seguido de fuegos artificiales. Refrescos y comida in situ.

Die Theatergruppe Nuits d’Angomont führt das Stück von JR Martinez « Miracle au couvent de Sainte Marie-Jeanne » (Wunder im Kloster der Heiligen Maria-Jeanne) auf

Aufführung mit anschließendem Feuerwerk. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS