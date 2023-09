Semaine bleue : L’oreille curieuse Grande rue Ancône, 5 octobre 2023, Ancône.

Ancône,Drôme

Dans le cadre de la semaine bleue, participez à une Oreille Curieuse spéciale « Souvenirs, souvenirs ! Les Trentes Glorieuses en musique et en image »..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . .

Grande rue Salle des fêtes Claude Allain

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Blue Week, take part in a special « Souvenirs, souvenirs! Les Trentes Glorieuses en musique et en image ».

Como parte de la Semana Azul, participe en un especial « ¡Souvenirs, souvenirs! Les Trentes Glorieuses en musique et en image ».

Nehmen Sie im Rahmen der Blauen Woche an einer speziellen Oreille Curieuse « Souvenirs, souvenirs! Les Trentes Glorieuses en musique et en image » (Die glorreichen Dreißiger in Musik und Bild).

Mise à jour le 2023-09-20 par Montélimar Tourisme Agglomération