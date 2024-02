Grande Randonnée vers Paris départ de Bordeaux le 19 mars Quai Richelieu Bordeaux, mardi 19 mars 2024.

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre labellisée “Terres de Jeux 2024” et les organes déconcentrés organisent, du 11 janvier au 12 mai 2024, La Grande Randonnée vers Paris.

La Grande Randonnée vers Paris reliera toutes les régions de France. Il s’agit de rejoindre à pied, les villes recevant les épreuves, sur 7 axes de traversée, et ce jusqu’à Paris.

En Gironde, 2 itinéraires, empruntant les GR® 655 et les GR® 654 Ouest, sont retenus pour cette Grande Randonnée !

Le 19 mars, vous pouvez participer et vous joindre aux ambassadeurs en parcourant au choix les 23 km de Bordeaux à Bourg-en-Gironde, ou en marchant sur 7 km sur une boucle à Bordeaux.

Inscription gratuite recommandée.

Prévoir votre pique-nique et un moyen de transport retour. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19

fin : 2024-03-19

Quai Richelieu Maison écocitoyenne

Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine gironde@randonnee.fr

