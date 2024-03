Grande randonnée vers Paris à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy, mardi 9 avril 2024.

Grande randonnée vers Paris à Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Rejoignez les ambassadrices de la grande randonnée vers Paris sur le GR 145 Via Francigena au départ de la salle polyvalente de Bucey-lès-Gy pour les accompagner jusqu’à Port-de-Savoyeux.

Cette marche est gratuite et ouverte à tous, la marche est possible sur l’entièreté du trajet ou juste une partie.

– 8H30 Rassemblement à la salle polyvalente

– 9H00 Départ pour Port-de-Savoyeux (25km)

– 12H00 Pique-nique à la salle municipale de Saint-Gand

– 13H30 Départ

– Arrivée aux alentours de 17H00. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-09

salle polyvalente

Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

