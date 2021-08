Grande randonnée de l’été Brasparts, 15 août 2021, Brasparts.

Grande randonnée de l’été 2021-08-15 – 2021-08-15

Brasparts Finistère Brasparts

Qu’il est agréable de cheminer ensemble en été sur les sentiers de notre petit coin de campagne bretonne!

L’association Riboul Are organise une grande randonnée de plus de 15 km, dimanche 15 août.

Accessible à tous, tout public, gratuit, sans inscription préalable.

Randonnée : de la Croix Cassée au Lac du Drennec, boucle de 15 km. Durée : de 5h à 6h

Départ à 10h derrière la salle des Fêtes de Brasparts pour un covoiturage vers le point de départ (15 ‘)

Apporter son pique-nique et son goûter.

En cas de mauvais temps, la randonnée pourra être annulée.

Renseignements : Bureau d’Information de Brasparts : 02 98 81 47 06

+33 6 08 93 78 61

