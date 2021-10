Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Triage île de France, Villeneuve-Saint-Georges Grande randonnée de la Seine : des histoires et des cultures Villeneuve-Triage Villeneuve-Saint-Georges Catégories d’évènement: île de France

Villeneuve-Saint-Georges

Grande randonnée de la Seine : des histoires et des cultures Villeneuve-Triage, 17 octobre 2021, Villeneuve-Saint-Georges. Date et horaire exacts : Le dimanche 17 octobre 2021

de 8h à 16h30

gratuit

Cette grande randonnée urbaine et culturelle de 13 kilomètres traversera Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi, Alfortville et Ivry-sur-Seine pour partir à la découverte des richesses des territoires de la Seine. Cette randonnée, inspirée de la randonnée de la Seine industrielle de 2019 a pour ambition de continuer à vous faire découvrir les quartiers de la Grande Confluence, des espaces et des villes qui connaissent des évolutions majeures dans leurs pratiques urbaines et dans leurs activités sociales et économiques. La Grande Confluence délimite un territoire composé de l’ensemble des villes qui jouxtent le point où la Seine et la Marne se rencontrent dans le sud de Paris. Cette randonnée propose de partir à la rencontre du patrimoine, des histoires et de la diversité culturelle de ce territoire en arpentant les quartiers des villes de Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi, Alfortville, Ivry-sur-Seine situés à proximité de la Seine. Les étapes culturelles proposées sur le parcours vous permettront de découvrir de nombreux sites et lieux qui font la culture du territoire : l’histoire cheminote, les Gondoles du Roi, les enjeux écologiques en espace urbain, l’immigration arménienne, la création artistique… A chaque étape, un intervenant vous fera une petite présentation de l’histoire et du devenir du lieu ou du projet. Itinéraire de la randonnée de la Seine Villeneuve-Saint-Georges Départ de la Gare de Villeneuve-Triage – Présentation de la gare de triage et histoire cheminote – bords de Seine, Place Moulierat Choisy-le-Roi – Parc Interdépartemental des Sports de Choisy et Ferme des Gondoles – petite histoire clandestine de Choisy – histoire du quartier des Gondoles – la darse des gaziers et le canal de Choisy Alfortville – bords de Seine et port – Maison de la Culture Arménienne (à confirmer) – brasserie l’Alfortvillaise – Ile au Cointre (pique-nique) – passage devant la Galerie d’art La Traverse – Huatian Chinagora Ivry-sur-Seine – Arrivée finale et festive à la Miroiterie. La Miroiterie est un récent lieu culturel situé dans le quartier de Ivry Confluence. Cet espace est un lieu de diffusion artistique et un lieu de rencontre pour les habitants (concerts, spectacles, bar, boutique vélos). Les différents départs seront encadrés par les bénévoles du Comité départemental de randonnée pédestre. Prévoyez d’arriver sur place 15 minutes avant l’horaire de départ choisi lors de votre réservation pour faciliter le contrôle du pass sanitaire et déguster un café chaud. Les détails vous seront remis par email à la confirmation de votre inscription. Informations pratiques : – Itinéraire du parcours en ligne. – Le parcours est balisé tout du long entre Villeneuve-Saint-Georges et Ivry-sur-Seine. – Randonnée de 13 kilomètres. – Prévoir votre pique-nique et de bonnes chaussures de marche. – Les visites de sites et les rencontres sont gratuites. Randonnée organisée par le Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne, encadrée et balisée par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Val-de-Marne. En partenariat avec l’association Au Fil de l’Eau, la Maison de la Culture Arménienne d’Alfortville, la brasserie l’Alfortvillaise Huatian Chinagora, La Miroiterie et les villes de Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi, Alfortville et Ivry-sur-Seine. Avec le soutien de la Région Ile-de-France IMPORTANT : il est impératif de se présenter avec un pass sanitaire valide pour participer à la randonnée car l’évènement soumis déclaration en préfecture comporte plusieurs visites de sites en intérieur. Animations -> Visite guidée Villeneuve-Triage sortie Triage de la gare RER de Villeneuve-Triage Villeneuve-Saint-Georges 94190

D

Contact :Val-de-Marne Tourisme et Loisirs https://www.tourisme-valdemarne.com/ Animations -> Visite guidée Urbain;Insolite;Plein air

Date complète :

2021-10-17T08:00:00+02:00_2021-10-17T16:30:00+02:00

CDT94

Détails Catégories d’évènement: île de France, Villeneuve-Saint-Georges Autres Lieu Villeneuve-Triage Adresse sortie Triage de la gare RER de Villeneuve-Triage Ville Villeneuve-Saint-Georges lieuville Villeneuve-Triage Villeneuve-Saint-Georges