Grande projection : des transitions en scènes Salle Nougaro, 28 avril 2022, Toulouse.

Salle Nougaro, le jeudi 28 avril à 19:30

Réalisés en partenariat avec l’association Choisis Ta Planète en Juillet 2021, l’association Toulouse en Transition organise une projection de trois courts métrages pour sensibiliser petits et grands aux objectifs du développement durable : **Gardiens des p’tites bêtes, réalisé à Vaour** Synopsis : “Jamais Alice et ses camarades de classe n’auraient cru qu’un simple devoir de classe deviendrait un véritable jeu de piste. Observer des insectes pour les dessiner aurait dû être facile. Seulement voilà, les insectes semblent avoir disparus !” **Fenêtre de vérité, réalisé à Verfeil** Synopsis : “Adèle a du mal à capter l’attention de sa sœur, toujours plongée dans son téléphone portable. Difficile de compenser avec le fils des voisins, ils ne se sont jamais parlés. Quelque chose cloche, mais quoi ? Margot trouvera peut-être ses réponses en visitant un lieu pas tout à fait comme les autres.” **Pas Cap ?, réalisé à Toulouse** Synopsis : “Durant l’été, les enfants de Toulouse découvrent la Garonne presque à sec. Désireux de grandir dans un monde où les poissons ne seront pas rôtis par le soleil, les enfants imaginent leur ville idéale, une ville qui n’utilise plus d’énergies fossiles. Mais à quoi ressemblerait une semaine sans pétrole ? Les enfants se lancent le défi de s’en passer, et leurs familles, pour leur plus grand malheur, vont y être associées de gré ou de force. Les conséquences ne seront pas forcément celles que l’on imagine.” Si vous souhaitez en connaître davantage sur chaque court-métrage, un résumé de chaque court-métrage sera publié chaque lundi à 18h sur Facebook en suivant le lien juste ici ? [http://www.facebook.com/events/10789685826617…](https://www.facebook.com/events/1078968582661764/?active_tab=discussion) Cet évènement est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles. Réservation et paiement sur Helloasso conseillés en suivant le lien juste ici ? [http://www.helloasso.com/associations/toulous…](https://www.helloasso.com/associations/toulouse-en-transition/evenements/la-grande-projection) Possibilité de payer sur place, uniquement en espèces. Pour plus d’informations : [[http://toulouse.entransition.fr/](http://toulouse.entransition.fr/)](http://toulouse.entransition.fr/) Une question ? [[contact@toulouse-en-transition.org](mailto:contact@toulouse-en-transition.org)](mailto:contact@toulouse-en-transition.org)

Tarif : 2€ / personne

Salle Nougaro 20 chemin de Garric 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



