« La Tête dans les bras », Eva Taulois 2 juillet – 1 septembre Grande plage, Saint-Nazaire Sur la Grande plage de Saint-Nazaire, visite libre tous les jours du 2 juillet au 1er septembre (en extérieur).

Cet été, Le Grand Café invite Eva Taulois à intervenir sur la Bibliothèque et la Ludothèque de plage de Saint-Nazaire, dans le cadre de Saint-Nazaire Côté Plages, en partenariat avec la Médiathèque de Saint-Nazaire et en collaboration avec la Mission Art Public de la Ville de Saint-Nazaire.

L’artiste Eva Taulois s’installe à la Bibliothèque et à la Ludothèque de plage en déployant sa peinture hors du tableau : couleurs et motifs habillent les bungalows en créant des ombrages et des points de vues.

Un marquage coloré trace un chemin jusqu’au Grand Café où se trouve la toile originelle de son installation La Tête dans les bras.

Pratiquant autant la peinture que l’installation dans laquelle elle réunit des objets, des sculptures et des créations textiles, l’artiste Eva Taulois compose des paysages à contempler qui sont aussi parfois des espaces à pratiquer : assises et mobiliers divers invitent à s’inclure dans l’installation artistique et à faire l’expérience de son « usage ». La couleur se déploie dans l’espace et libère son énergie à la manière d’un tableau en trois dimensions. L’objet d’art se mêle avec plaisir à la vie et se déplace volontiers hors des lieux dédiés : musées, galerie, etc. comme ici avec La Tête dans les bras.

Tous les vendredis, des ateliers de pratique artistique ouverts à tou·tes invitent le public à mettre en couleur un rouleau de tissu pour participer à la création d’une vaste œuvre collective, dévoilée à la fin de l’été.

Ce projet est soutenu par le ministère de la Culture dans le cadre de l’Été culturel 2023.

Grande plage, Saint-Nazaire

© ADAGP, Paris, 2023