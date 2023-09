Déambulation sur les traces de Georges Simenon Grande place Paray-le-Frésil Catégories d’Évènement: Allier

Paray-le-Frésil Déambulation sur les traces de Georges Simenon Grande place Paray-le-Frésil, 6 octobre 2023, Paray-le-Frésil. Paray-le-Frésil,Allier Déambulation animée par la spécialiste de Maigret Mme Murielle WENGER..

Grande place

Paray-le-Frésil 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A stroll led by Maigret specialist Murielle WENGER. Una visita guiada por Murielle WENGER, especialista en Maigret. Von der Maigret-Spezialistin Mme Murielle WENGER moderierte Wanderung.

