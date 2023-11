Marché de Noël Grande place du Bourg Eysines, 2 décembre 2023, Eysines.

Marché de Noël 2 et 3 décembre Grande place du Bourg Entrée libre

Tout le weekend la grande place du Bourg se met en fête !

Marché de produits artisanaux & locaux, idées cadeaux, foodtrucks, vin chaud et confiseries, boîte-aux-lettres du Père Noël, stand maquillage, manège, jeux en bois géants et de nombreuses animations gratuites pour ravir les grands comme les petits.

Samedi 2 décembre · 10h-19h

11h : Ouverture du marché et vin d’honneur offert par la Ville

En continu : Rencontre et photo avec le Père Noël dans son chalet

10h30 à 16h30 : Distribution gratuite d’arbres fruitiers

10h30 – 15h30 – 18h30 : Défilé des majorettes Les Fleurs de Lys – association eysinaise

16h30 : Goûter/lecture de Noël à la librairie Les mots du zèbre

19h à 21h : Concert Pop/Rock avec le groupe Who Are You

Dimanche 3 décembre · 10h-18h

10h30 – 15h30 : Défilé des majorettes Les Fleurs de Lys – association eysinaise

11h-17h · Rencontre et photo avec le Père Noël dans son chalet

Grande place du Bourg grande place du bourg, 33230 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

