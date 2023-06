Music Festival Eco Village Grande place de Villagrains Cabanac-et-Villagrains, 8 septembre 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Music Festival Eco Village 8 et 9 septembre Grande place de Villagrains Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/du-grain-dans-la-cabane/evenements/festival-du-grain-dans-la-cabane-1

En été 2022, notre village Cabanac-et-Villagrains a été gravement touché par l’incendie dévastateur qui a détruit des milliers d’hectares de forêts dans le sud de la Gironde. De cette situation tragique, est née une vague de solidarité spontanée et indescriptible entre les pompiers, les bénévoles et les anonymes.

Lors d’une soirée hommage aux pompiers, il est apparu clairement qu’il était important de poursuivre cet élan de solidarité, d’entraide et de convivialité en créant une action commune autour d’un événement fédérateur.

C’est ainsi que l’association « Du Grain Dans La Cabane » est née, avec pour objectif la création d’un festival de musique et d’un éco-village afin de sensibiliser à la protection de notre environnement.

Grande place de Villagrains 33650 Cabanac et Villagrains Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T18:00:00+02:00 – 2023-09-08T23:00:00+02:00

2023-09-09T16:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:00:00+02:00

Christophe Garbage