Journée européennes des métiers d’art – Antonella Fadda Haffaf Terre à la Perrière Grande Place, 1 avril 2023, Belforêt-en-Perche .

Journée européennes des métiers d’art – Antonella Fadda Haffaf Terre à la Perrière

Ancien musée du filet Grande Place La Perrière Belforêt-en-Perche Orne Grande Place Ancien musée du filet

2023-04-01 – 2023-04-02

Grande Place Ancien musée du filet

Belforêt-en-Perche

Orne

.

Après avoir travaillé comme styliste dans le monde turbulent de la mode, j’ai choisi d’autres chemins, les chemins plus paisibles de la terre.

La céramique (grès/porcelaine) devient naturellement mon univers.

Je me forme au tournage auprès du Maitre-Tourneur Augusto Tozzola à Arcueil (2003-2005) . J’étudie la chimie des émaux de haute température auprès de la céramiste Héléna Klug à Paris (2003-2005) . Je pratique le modelage dans l’atelier de l’artiste Kristin Mc Kirdy (2006-2012).

Je crée mon atelier à Vanves (92).

« Mes oeuvres s’inspirent de la nature. Je ne cherche pas toujours à transcrire l’esthétique de la fleur mais surtout son émotion poétique, sa délicate éclosion, parfois jusqu’aux prémices de la flétrissure. De toute évidence, c’est cette fragilité qui m’émeut et nourrit mon jardin imaginaire »

L’incessante métamorphose du monde végétal est la source de mon inspiration. C’est donc tout naturellement que je suis tombée amoureuse des paysages du Perche et décidié de m’installer à La Perrière

En attendant de déménager mon atelier de Vanves à la Ferme de la Croix, j’expose cette année dans l’ancien Musée du Filet de la Perrière

Après avoir travaillé comme styliste dans le monde turbulent de la mode, j’ai choisi d’autres chemins, les chemins plus paisibles de la terre.

La céramique (grès/porcelaine) devient naturellement mon univers.

Je me forme au tournage auprès du Maitre-Tourneur Augusto Tozzola à Arcueil (2003-2005) . J’étudie la chimie des émaux de haute température auprès de la céramiste Héléna Klug à Paris (2003-2005) . Je pratique le modelage dans l’atelier de l’artiste Kristin Mc Kirdy (2006-2012).

Je crée mon atelier à Vanves (92).

« Mes oeuvres s’inspirent de la nature. Je ne cherche pas toujours à transcrire l’esthétique de la fleur mais surtout son émotion poétique, sa délicate éclosion, parfois jusqu’aux prémices de la flétrissure. De toute évidence, c’est cette fragilité qui m’émeut et nourrit mon jardin imaginaire »

L’incessante métamorphose du monde végétal est la source de mon inspiration. C’est donc tout naturellement que je suis tombée amoureuse des paysages du Perche et décidié de m’installer à La Perrière

En attendant de déménager mon atelier de Vanves à la Ferme de la Croix, j’expose cette année dans l’ancien Musée du Filet de la Perrière

antonella@haffaf.com +33 6 62 43 06 90

Grande Place Ancien musée du filet Belforêt-en-Perche

dernière mise à jour : 2023-03-12 par