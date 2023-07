Vachement Caen 2023 Grande pelouse Caen, 9 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Prenez date ! Vachement Caen revient pour une seconde édition !

Vachement Caen, c’est :100 vaches normandes et leurs éleveursun marché de producteurs locauxun village d’exposantsdes animations et conférences sur les vertus environnementales de l’élevage, les métiers, l’emploi dans le secteur agricole et alimentaire.

À l’heure où l’origine, la traçabilité et la nature des produits consommés sont des sujets qui interrogent, venez rencontrer les agriculteurs locaux pour parler conditions d’élevage, environnement et paysage.Programme détaillé à venir .

Samedi 2023-09-09 fin : 2023-09-10

Grande pelouse Presqu’île de Caen

14000 Calvados Normandie



Save the date! Vachement Caen returns for a second edition!

Vachement Caen is:100 Normandy cows and their breedersa market of local producersa village of exhibitorsevents and conferences on the environmental virtues of livestock farming, jobs and employment in the agricultural and food sector.

At a time when the origin, traceability and nature of the products we consume are all being questioned, come and meet local farmers to talk about breeding conditions, the environment and the landscape.Detailed program to follow

¡Reserve la fecha! Vachement Caen celebra su segunda edición

Vachement Caen es:100 vacas de Normandía y sus criadoresun mercado de productores localesun pueblo de expositoreseventos y conferencias sobre las virtudes medioambientales de la ganadería, el trabajo y el empleo en el sector agroalimentario.

En un momento en que se cuestionan el origen, la trazabilidad y la naturaleza de los productos que consumimos, venga a conocer a los ganaderos locales para hablar de las condiciones de cultivo, el medio ambiente y el campo

Nehmen Sie sich einen Termin vor! Vachement Caen kommt für eine zweite Ausgabe zurück!

Vachement Caen, das sind:100 normannische Kühe und ihre Züchterein Markt mit lokalen Erzeugernein Dorf mit AusstellernAnimationen und Vorträge über die Umweltvorteile der Viehzucht, Berufe und Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und im Lebensmittelsektor.

In einer Zeit, in der die Herkunft, die Rückverfolgbarkeit und die Art der konsumierten Produkte Fragen aufwerfen, treffen Sie die lokalen Landwirte, um über die Bedingungen der Viehzucht, die Umwelt und die Landschaft zu sprechen.Detailliertes Programm in Kürze

