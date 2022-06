Grande parade maritime Marseille 2022 Marseille 2e Arrondissement, 3 juillet 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Grande parade maritime Marseille 2022 Marseille 2e Arrondissement

2022-07-03 – 2022-07-03

Marseille 2e Arrondissement 13002

La Grande Parade Maritime est de retour le dimanche 3 juillet



Pour la deuxième année consécutive l’ Office de la mer Marseille Provence et le Delta Festival s’associent pour vous offrir une édition exceptionnelle dans la plus belle rade de France .



Au programme :



1000 Embarcations

10 000 Participants

6 expériences : solidaire, environnementale, sportive, culturelle, loisirs et piétonne

1 parcours pour embarcations motorisées unique avec la traversée du Grand Port Maritime de Marseille

3 bateaux musicaux by @Delta Festival et animés par des collectifs artistiques Marseillais.



Il y aura plusieurs façon de participer à cet événement, la Parade au large et la Parade côtière.



L’événement va se dérouler en deux parties. La première manifestation est la parade au large, un défilé de voiliers et bateaux à moteurs sur 15km.



Pour ceux qui préfèrent les petits parcours, une parade côtière est organisée avec un parcours promenade de 4km ou un parcours challenge de 6km. Des petites embarcations à rames comme les paddles, canoës ou kayaks, vont pouvoir longer la côte et même participer à un grand ramassage des déchets en mer.



En plus de créer une expérience sportive et festive, les organisateurs de la Grande parade maritime de Marseille souhaitent sensibiliser sur la question environnementale, notamment la protection du littoral et des fonds marins.

https://www.grande-parade-maritime-marseille.fr/

