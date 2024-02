GRANDE PARADE DES PILOTES DES 24 HEURES DU MANS Place des Jacobins Le Mans, vendredi 14 juin 2024.

La 26ème édition s’annonce sous de bons auspices. Yves Courage sera le parrain.

La Grande Parade des Pilotes est une manifestation unique au monde organisée par 40 membres bénévoles de CLASSIC AUTOMOTIVE. Plus de 500 bénévoles, 90 agents de sécurité, 90 secouristes, 110 hôtesses assurent l’organisation et la sécurité le jour j. 4 à 5 orchestres pour animer les rues du centre-ville du Mans et bien sûr le défilé de tous les pilotes qui participent aux 24 Heures du Mans. En 2023, ce sont plus de 200 000 spectateurs qui étaient présents. .

Début : 2024-06-14 16:00:00

