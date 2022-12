GRANDE PARADE DES PILOTES DES 24 HEURES DU MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe Depuis 1995, l’association Classic Automotive constituée uniquement de bénévoles, organise la plus formidable des rencontres entre le public et les pilotes des « 24 Heures du Mans ». L’événement est devenu une manifestation majeure, unique, incontournable et est inscrite à jamais dans la légende des « 24 Heures du Mans ». Cette année, en raison du Centenaire et après les courses supports en matinée, la célèbre parade des pilotes traversera Le Mans à partir de 14h. La piste sera par la suite ouverte au public. Un moment d’exception pour les spectateurs, qui pourront fouler la piste des 24 Heures du Mans classicautomotive72@gmail.com http://www.grande-parade-des-pilotes.com/ Place des Jacobins Centre-ville Le Mans

