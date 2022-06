Grande parade, 14 août 2022, .

Grande parade



2022-08-14 – 2022-08-14

Dans le cadre du festival des Filets Bleus, à partir de 10h30 : grande parade de cercles celtiques et de bagadoù : plus de 2000 participants. A partir de 12h00 danses et musiques traditionnelles sur scène, battage à l’ancienne, lutte bretonne, triomphe des sonneurs, Dans Breizh Express et danse des Mille.

A partir de 20h : Concert de Tribé Brass band et de Kreiz Breizh Akademi #7

