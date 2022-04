Grande paëlla – fête du village Cléon-d’Andran Cléon-d'Andran Catégories d’évènement: Cléon-d'Andran

Drôme

Grande paëlla – fête du village Cléon-d’Andran, 4 juin 2022, Cléon-d'Andran. Grande paëlla – fête du village Cléon-d’Andran

2022-06-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-04

Cléon-d’Andran Drôme Cléon-d’Andran EUR Le comité des fêtes de Cléon d’Andran vous invite à un week-end de la Pentecôte festif, les 4 et 5 juin ! Au programme, samedi 4 juin grande paëlla (réservation conseillée) avec animation musicale avec le groupe MADSOUND et fête foraine ! comite.fetes.cleon@hotmail.fr +33 6 01 73 12 67 Cléon-d’Andran

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cléon-d'Andran, Drôme Autres Lieu Cléon-d'Andran Adresse Ville Cléon-d'Andran lieuville Cléon-d'Andran Departement Drôme

Cléon-d'Andran Cléon-d'Andran Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleon-dandran/

Grande paëlla – fête du village Cléon-d’Andran 2022-06-04 was last modified: by Grande paëlla – fête du village Cléon-d’Andran Cléon-d'Andran 4 juin 2022 Cléon-d'Andran Drôme

Cléon-d'Andran Drôme