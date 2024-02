GRANDE OURSINADE Valflaunès, dimanche 24 mars 2024.

GRANDE OURSINADE Valflaunès Hérault

A partir de midi, le Mas Bruguière vous convie à une célébration printanière pleine de saveurs et de festivités !

a savourer: Oursins fraîchement pêchés, des huîtres délicieuses du Panier du pêcheur, des planches de fromages et de charcuteries de la Maison du Fromage et des glaces artisanales exquises de la Casarossa.

Découvrez notre bar à vins avec les cuvées du domaine, rafraîchissez-vous avec la bière artisanale de Hoppic et laissez-vous surprendre par les cocktails créatifs du Bal Pages

Et pour mettre l’ambiance profitez d’un apéro live avec The Big Leruski pour terminer avec Totoff et Jean Aragon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

La plaine

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie info@mas-bruguiere.com

