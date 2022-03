Grande Nuit du piano russe Marseille 3e Arrondissement, 5 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

26 26 Avec Nadezhda Karpova, le duo Karpov est l’un des plus sollicités dans le monde.

Originaire de Novossibirsk en Sibérie, le pianiste Dmitri Karpov vous séduira par sa maîtrise technique de l’instrument lui permettant d’interpréter les œuvres les plus redoutables du répertoire. Lauréat des plus grands concours internationaux, il enregistre de nombreux disques salués par l’ensemble de la critique internationale et fît sensation au concours Véra Lautard en 2012 au Toursky. Ses interprétations d’une réelle profondeur d’âme sont toujours un moment d’exception.



Le duo Karpov excelle dans le répertoire romantique et contemporain.

Originaire de Saint-Pétersbourg, Tatiana Simonova, concertiste reconnue, se produit sur les plus grandes scènes musicales. Ampleur et couleurs caractérisent son jeu.



Une nuit du piano qui restera dans les mémoires.

Un régal.

Un florilège des plus belles pièces pour piano, interprétées par des pianistes issus de la prestigieuse école russe.

Un feu d’artifice musical !

dernière mise à jour : 2021-08-17 par Ville de Marseille