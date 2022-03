Grande neuvaine à Saint Joseph pour la Paix en Ukraine Eglise Sainte-Marguerite Paris Catégorie d’évènement: Paris

Grande neuvaine à Saint Joseph pour la Paix en Ukraine Eglise Sainte-Marguerite, 15 mars 2022, Paris. Grande neuvaine à Saint Joseph pour la Paix en Ukraine

du mardi 15 mars au samedi 19 mars à Eglise Sainte-Marguerite

A la fin de chaque adoration, prière pour la Paix et chapelet de saint Joseph. Vendredi 11 mars : Adoration à 19h00 Samedi 12 mars : Adoration à 17h00 Vêpres à 17h30 Messe à 18h30 Dimanche 13 mars : Messe et Prière pour la Paix à 11h00 Adoration, Vêpres et chapelet de saint Joseph à 16h00 Du Lundi 14 au Vendredi 18 mars : Adoration suivie du Chapelet de saint Joseph à 19h00 Samedi 19 mars : Messe Solennelle de saint Joseph et Laudes intégrées Du vendredi 11 au samedi 19 mars 2022 Eglise Sainte-Marguerite 36 rue Saint-Bernard, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T19:00:00 2022-03-15T20:00:00;2022-03-16T19:00:00 2022-03-16T20:00:00;2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T20:00:00;2022-03-18T19:00:00 2022-03-18T20:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise Sainte-Marguerite Adresse 36 rue Saint-Bernard, Paris Ville Paris lieuville Eglise Sainte-Marguerite Paris Departement Paris

Eglise Sainte-Marguerite Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

