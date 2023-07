Visite de la Grande Mosquée de Paris Grande Mosquée de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite de la Grande Mosquée de Paris 16 et 17 septembre Grande Mosquée de Paris Entrée libre et gratuite

La Grande Mosquée de Paris, édifice bâti il y a cent ans en hommage au sacrifice des soldats musulmans morts pour la France en 1914-18, vous invite à venir découvrir son histoire, son architecture, ses jardins, hérités de plusieurs siècles d’arts et d’artisanat élaborés entre le Maghreb et l’Andalousie.

Grande Mosquée de Paris 2 bis Place du Puits de l'Ermite Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France La Grande Mosquée de Paris, bâtie entre 1922 et 1926 au cœur du 5e arrondissement de Paris, est le plus ancien lieu de culte musulman de France métropolitaine. Son architecture et ses jardins font écho à l'art et à l'artisanat développés pendant des siècles entre le Maghreb et l'Andalousie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ Grande Mosquée de Paris