Grande Mosquée : Visite commentée et atelier calligraphie 16 et 17 septembre Grande mosquée de Mantes-la-Jolie Gratuit sur inscription

Visite commentée et atelier calligraphie La Mosquée, espace de spiritualité et d’instruction, est aussi un lieu de vie et de culture, source de féconds entrelacs. Inaugurée en juillet 1981, la Grande Mosquée de Mantes se caractérise par un style néo-mauresque sobre, fruit de la collaboration de deux architectes, l’un français, l’autre marocain. Elle est l’un des premiers édifices de France construit, dédié au culte musulman.

Une visite commentée de l’édifice, prolongée par un échange autour d’un thé à la menthe et de pâtisseries maghrébines.

Venez découvrir les mosaïques provenant de la manufacture de Briare dans le Loiret, référence en matière d’art industriel, posées par un maître-artisan venu spécialement du Maroc. Vous traverserez la nef pour arriver à hauteur du mihrab, niche orientée en direction de La Mecque, et du minbar, chaire en bois sculpté utilisée lors de la prière du vendredi.

Un calligraphe, présent parmi nous, dessinera votre prénom en lettres arabes. Vous garderez ainsi un souvenir de votre passage à la Grande Mosquée de Mantes.

Grande mosquée de Mantes-la-Jolie 5 rue Denis-Papin 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.manteslajolie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 78 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}] La mosquée de Mantes-la-Jolie est l’un des premiers édifices de culte musulman construit en Île-de-France, après la mosquée de Paris (1922-1926). Ses travaux ont débuté en 1981 dans le quartier du Val-Fourré, sous la direction des architectes Benchemsi et Dixneuf. Le bâtiment s’étend sur deux niveaux. L’intérieur abrite diverses pièces, dont une salle de prière couverte, flanquée d’un minaret de 18 mètres de hauteur. Certains éléments sont ornés de céramiques formant des motifs géométriques. Accès piéton ou automobile à proximité de l’école Colette-Rousseau. La rue Papin longe les voies ferrées dans le quartier du Val-Fourré sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Grande Mosquée © Région Ile-de-France – Inventaire général du patrimoine culturel