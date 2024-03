Grande marche pour l’égalité Divers lieux, voir programme Martigues, samedi 9 mars 2024.

Martigues organise une grande protestation festive pour faire entendre les voix des femmes et des hommes qui veulent plus d’égalité. Deux marches, du parc de Figuerolles et de la place des Aires, pour une arrivée commune devant l’Hôtel de l’agglomération.

Dans le cadre de la Journée internationale pour le droit des femmes.

La 5ème édition de la Grande Marche pour l’égalité sera festive et sportive avec 2 départs possibles de marche l’une du Parc de Figuerolles et l’autre du Jardin de Ferrières pour rejoindre l’hôtel de l’agglomération pour le final buffet, concert et prestations culturelles.

La Ville de Port de Bouc s’associe à cet évènement avec un départ du quai de la Liberté pour rejoindre les marcheuses et marcheurs de Martigues pour le final.



– 8h Parcours 1 départ Parc de Figuerolles, (côté Zac des Etangs, après l’école St Louis Ste Marie) vers le jardin de Ferrières.

– 10h30 Rdv Place des aires, jardin de Ferrières, départ du Parcours 2 à 11h vers le Rond Point de l’Hôtel de Ville.

– 11h30 rassemblement devant l’Hôtel d’agglomération pour le final, rond-point de l’Hôtel de ville de Martigues.

Discours, prestations culturelles, concert, collation.



A l’issue de la manifestation, des retours en voiture seront assurés vers les lieux de départ des marches. .

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

