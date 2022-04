GRANDE MARCHE FAMILIALE 2EME ÉDITION DU SENTIER DES 3 CLÉRIAUX Kuntzig, 8 mai 2022, Kuntzig.

GRANDE MARCHE FAMILIALE 2EME ÉDITION DU SENTIER DES 3 CLÉRIAUX salle des fêtes rue des romains Kuntzig

2022-05-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-08 12:30:00 12:30:00 salle des fêtes rue des romains

Kuntzig Moselle Kuntzig

5 EUR

le Rotary Club de Thionville, l’Association Cœur et Santé et l’Association des Premiers Répondants de Thionville vous proposent de participer à la 1ère édition du Sentier des 3 Clériaux.

Le parcours de 6.5km s’étend sur les communes de Kuntzig, Yutz, Basse-Ham et Valmestroff. Suppression de la boucle à gauche vers le Val Joyeux et celle à droite vers Valmestroff.

Chaussures de marche ou baskets (en fonction du temps) recommandées

Egalement ce jour-là : INITIATION MASSAGE CARDIAQUE AVEC L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE PREMIERS REPONDANTS (5€ au profit de l’association Coeur et Santé).

Restauration à l’arrivée : barbecue

Inscription et paiement au départ

louis.priore47@orange.fr https://www.basse-ham.fr/Actus/Marche-familiale-Kuntzig-01057.html

salle des fêtes rue des romains Kuntzig

dernière mise à jour : 2022-04-27 par