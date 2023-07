Spectacle – Surcouf par la compagnie Sacékripa – Festival Encore les beaux jours Grande Maison Bures-sur-Yvette, 16 septembre 2023, Bures-sur-Yvette.

Spectacle – Surcouf par la compagnie Sacékripa – Festival Encore les beaux jours Samedi 16 septembre, 16h30 Grande Maison Accès libre et gratuit

Surcouf de la Compagnie Sacékripa

Clown

La vie à deux sur une barque, chacun sa place et de la place pour personne

Ils arrivent au rythme de l’eau, on pourrait presque penser qu’ils imposent leur rythme à l’eau. Ils arrivent de loin, peut-être depuis longtemps, ensemble.

Ils ont décidé de débarquer ici, mais pas forcément tout de suite, il leur reste à faire encore quelques incontournables préparatifs, importants et dérisoires.

…ça raconte , l’instabilité, la grande nécessité de s’accrocher et de se soutenir. La paisible apparence des tempêtes intérieures. Le besoin de garder le cap quand tout vacille sous le poids de la certitude.

C’est du cirque, du risque, de l’humidité et une grande humanité.

Durée : 40 minutes

Tout public à partir de 3 ans

Samedi 16 sept à 16 h 30

Rendez vous au Parc de la Grande Maison, 69B Rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

La suite du programme ici :

www.paris-saclay.com ou là

Tou.te.s à vélo !

Le week end des départs collectifs à vélo sont organisés par l’association Mieux se déplacer à bicyclette pour se rendre aux spectacles les détails des parcours C’EST ICI.

Grande Maison Parc de la Grande Maison – 69B Rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France

Sacekripa