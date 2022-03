Grande Lessive® – Exoposition Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École

Grande Lessive® – Exoposition Saint-Maixent-l’École, 24 mars 2022, Saint-Maixent-l'École. Grande Lessive® – Exoposition Saint-Maixent-l’École

2022-03-24 – 2022-03-26

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École EUR La grande lessive® c’est d’abord et avant tout une aventure artistique collective, une galerie participative à ciel ouvert ! Le thème proposé est « Ombre(s) portée(s) » ou plus généralement « les Ombres », au singulier ou au pluriel.

L’étendage est fixé au 24 mars mais si les conditions météos le permettent, il pourrait se poursuivre jusqu’au samedi 26 mars. Où voir les œuvres étendues ?

• Azay-le-Brûlé, école élémentaire (Cerzeau)

• Cherveux, place du commerce

• La Crèche, rue des écoles

• Nanteuil, mairie

• Pamproux, parc de l’espace culturel Alain Audis

• Saint-Maixent-l’Ecole, grand Mail

• Sainte-Néomaye, place du Champ de foire

• Salles, Ecole Et parce qu’en mars, c’est aussi le Printemps des Poètes, le Haut Val de Sèvre fêtera en

Saint-Maixent-l’École

