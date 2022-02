Grande Lessive® et cure de thalassoésie La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Grande Lessive® et cure de thalassoésie La Crèche, 24 mars 2022, La Crèche. Grande Lessive® et cure de thalassoésie Rue des Écoles Cour de l’école François Airault La Crèche

2022-03-24 18:00:00 – 2022-03-24 Rue des Écoles Cour de l’école François Airault

La Crèche Deux-Sèvres La Crèche EUR Dans le cadre de la Grande Lessive®, la cie Théâtre Cabines vous propose une “cure de thalassoésie”. Tout public à partir de 7 ans

Gratuit

Sur réservation conseillée au 05.49.05.36.09 Dans le cadre de la Grande Lessive®, la cie Théâtre Cabines vous propose une “cure de thalassoésie”. Tout public à partir de 7 ans

Gratuit

Sur réservation conseillée au 05.49.05.36.09 +33 5 49 05 36 09 Dans le cadre de la Grande Lessive®, la cie Théâtre Cabines vous propose une “cure de thalassoésie”. Tout public à partir de 7 ans

Gratuit

Sur réservation conseillée au 05.49.05.36.09 La cie Théâtre Cabines

Rue des Écoles Cour de l’école François Airault La Crèche

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu La Crèche Adresse Rue des Écoles Cour de l’école François Airault Ville La Crèche lieuville Rue des Écoles Cour de l’école François Airault La Crèche Departement Deux-Sèvres

La Crèche La Crèche Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-creche/

Grande Lessive® et cure de thalassoésie La Crèche 2022-03-24 was last modified: by Grande Lessive® et cure de thalassoésie La Crèche La Crèche 24 mars 2022 Deux-Sèvres La Crèche

La Crèche Deux-Sèvres