grande journée trad Centre culturel Jacques Brel,Villebon-sur-Yvette (91)

grande journée trad Centre culturel Jacques Brel,Villebon-sur-Yvette (91), 26 juin 2022, . grande journée trad

Centre culturel Jacques Brel, Villebon-sur-Yvette (91), le dimanche 26 juin à 11:30

En extérieur à partir de 11h30, Elèves du conservatoire Odela, Balivernes, Trad’ouir en intérieur à partir de 16h Startijenn, Carré Manchot et les chanteurs Menneteau-Large fin vers 20h *source : événement [grande journée trad](https://agendatrad.org/e/35084) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Balivernes, Carré Manchot, Chanteurs Eric Menneteau – Youenn Large, Odela, Startijenn et Trad’ouir Centre culturel Jacques Brel,Villebon-sur-Yvette (91) Rue Jacques Brel Centre culturel Jacques Brel, 91140 Villebon-sur-Yvette, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T11:30:00 2022-06-26T20:00:00

Détails Autres Lieu Centre culturel Jacques Brel,Villebon-sur-Yvette (91) Adresse Rue Jacques Brel Centre culturel Jacques Brel, 91140 Villebon-sur-Yvette, France lieuville Centre culturel Jacques Brel,Villebon-sur-Yvette (91)

Centre culturel Jacques Brel,Villebon-sur-Yvette (91) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//