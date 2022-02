Grande journée internationale des droits des Femmes La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Grande journée internationale des droits des Femmes La Seyne-sur-Mer, 11 mars 2022, La Seyne-sur-Mer. Grande journée internationale des droits des Femmes Centre social et culturel Nelson Mandela 34 esplanade Josiane Christin La Seyne-sur-Mer

2022-03-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-11 Centre social et culturel Nelson Mandela 34 esplanade Josiane Christin

La Seyne-sur-Mer Var 14h : Projection du documentaire “Debout les femmes !” suivi d’un échange.

Découverte de l’exposition “Pour une planète d’avenir – objectifs développement durable”. +33 4 94 94 77 45 http://www.centre-social-la-seyne.com/ Centre social et culturel Nelson Mandela 34 esplanade Josiane Christin La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Centre social et culturel Nelson Mandela 34 esplanade Josiane Christin Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Centre social et culturel Nelson Mandela 34 esplanade Josiane Christin La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Grande journée internationale des droits des Femmes La Seyne-sur-Mer 2022-03-11 was last modified: by Grande journée internationale des droits des Femmes La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 11 mars 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var