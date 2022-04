Grande Journée Festive- 10 ans des Locos-Motivés! “La clôture!”, 17 septembre 2022, .

Grande Journée Festive- 10 ans des Locos-Motivés! “La clôture!”

2022-09-17 – 2022-09-17

EUR Samedi 17 septembre – Journée festive de clôture

Le jardin – 12120 Arvieu

Randonnée, chasse au trésor avec les Patri’Minots (réservation conseillée), jeux en bois et Escape Game avec Fêtes vos jeux, installations sonores avec la Cie des Cyclophones, goûter, projection du film « des Locaux très motivés », repas (15€ et sur réservation), concert avec les “5 Oreilles” …

Infos et réservation : 05 65 46 47 46 / 06 16 63 20 33

10 ans déjà ! Si on avait dit aux quelques personnes, bien assez folles pour y croire il y a 10 ans, que nous serions toujours là, avec un projet économique solide ancré sur notre territoire, de la création d’emploi, un groupe de producteurs et de bénévoles qui a vraiment plaisir à travailler ensemble, et maintenant une affirmation de plus en plus forte du côté engagé et militant de ce projet associatif….

Et bien si ! Après 2 années bien bousculées par la crise sanitaire, l’équipe des Loco-Motivés a choisi de fêter comme il se doit cet anniversaire marquant. Alors elle vous invite à une tournée des Loco-Motivés sur le territoire : des fermes, des bénévoles et des points relais vous ouvrent leurs portes pour un moment de partage autour de produits locaux, bien sûr, mais aussi autour des valeurs fortes qui nous animent : la nature et la biodiversité, la culture dans des lieux insolites, et la convivialité et l’amitié.

Cette tournée se clôturera par une grande journée festive le samedi 17 septembre, chez nous, à Arvieu. Alors, petits ou grands mangeurs, petits ou grands enfants : bienvenue à notre tournée anniversaire !

Randonnées, chasse au trésor, Escape Game, installations sonores, goûter, projection, repas concert… Tout un programme pour cette journée de clôture! Infos et réservation : 05 65 46 47 46 / 06 16 63 20 33

contact@loco-motives.fr +33 5 65 46 47 46 http://www.loco-motives.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-26 par