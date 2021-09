Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Grande journée en famille Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Grande journée en famille Seignosse, 18 septembre 2021, Seignosse. Grande journée en famille 2021-09-18 – 2021-09-18 Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Avenue du Parc des Sports

Seignosse Landes Grande journée en famille le samedi 18 septembre de 10h à 19h au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse Bourg. C’est l’occasion de profiter en famille de moments ludiques et d’animations variées : sport, culture, ateliers…

Une journée basée sur le thème des jeux olympiques.

Prenez vos pique-niques ou profitez du food truck Soul Kitchen. Pour consulter le programme complet :

– à partir de ce lien à copier coller dans votre navigateur : https://bit.ly/3tyPzqN

– ou en cliquant sur le bouton “VOIR LE SITE” Sur présentation du pass sanitaire (+18ans) ; port du masque obligatoire.

Catégories d'évènement: Landes, Seignosse
Lieu Seignosse Adresse Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Avenue du Parc des Sports Ville Seignosse