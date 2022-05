Grande journée du Recycl’art Quessoy, 11 juin 2022, Quessoy.

Grande journée du Recycl’art Quessoy

2022-06-11 – 2022-06-11

Quessoy 22120

Clôture des diverses manifestations de Recycl’art :

10h – Ouverture en musique avec les élèves du conservatoire de LT&M.

10h à 17h – Exposition « metamorphose » – Minutieusement, Jacques Le Prioux assemble et découpe des choses mises au rebut afin d’en faire du Rêve. Venez vous perdre dans cette exposition touffue, peuplée de créatures fantastiques, de chimères et d’arbres sans racine

11h & 15h – Plastique ou recycle ? – L’association Vis Comica vous propose un atelier ludique de sensibilisation aux techniques de transformation du plastique.

12h – Remise du prix des lecteurs – Découvrez l’ouvrage gagnant de la sélection 2022. Un tirage au sort des lecteurs votants sera effectué pour les féliciter de leur participation.

14h à 17h – Jeux dit recycle ! – Des jeux pour penser notre relation avec la nature et partager un moment convivial.

Et bien d’autres surprises…

+33 2 96 64 69 80

Clôture des diverses manifestations de Recycl’art :

10h – Ouverture en musique avec les élèves du conservatoire de LT&M.

10h à 17h – Exposition « metamorphose » – Minutieusement, Jacques Le Prioux assemble et découpe des choses mises au rebut afin d’en faire du Rêve. Venez vous perdre dans cette exposition touffue, peuplée de créatures fantastiques, de chimères et d’arbres sans racine

11h & 15h – Plastique ou recycle ? – L’association Vis Comica vous propose un atelier ludique de sensibilisation aux techniques de transformation du plastique.

12h – Remise du prix des lecteurs – Découvrez l’ouvrage gagnant de la sélection 2022. Un tirage au sort des lecteurs votants sera effectué pour les féliciter de leur participation.

14h à 17h – Jeux dit recycle ! – Des jeux pour penser notre relation avec la nature et partager un moment convivial.

Et bien d’autres surprises…

Quessoy

dernière mise à jour : 2022-05-27 par