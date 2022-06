Grande Journée du Recycl’art Hénon Hénon Catégories d’évènement: 22150

Grande Journée du Recycl’art Hénon, 11 juin 2022, Hénon. Grande Journée du Recycl’art Rue de l’Armel Bibliothèque de Hénon Hénon

2022-06-11 – 2022-06-11 Rue de l’Armel Bibliothèque de Hénon

Hénon 22150 Animations, expositions et prix des lecteurs proposés toute la journée pour conclure le projet Recycl’art

Au programme:

– Ouverture en musique à 10h par les élèves du conservatoire de Lamballe Terre & Mer

– Expositions « Metamorphose » de Jacques Le Prioux et exposition de travaux scolaire jusque 17h

– Atelier » Plastique ou Recycle? » sur la transformation du plastique

– Prix des lecteurs à 12h

– Jeux pour penser notre relation avec la nature à 14h

