GRANDE JOURNÉE D’ANIMATIONS DE LA SAINT-FIACRE, 21 août 2022, .

GRANDE JOURNÉE D’ANIMATIONS DE LA SAINT-FIACRE



2022-08-21 07:00:00 – 2022-08-21 22:45:00

Le dimanche 21 août, rendez-vous à Château-Gontier pour la grande journée d’animations de la Saint-Fiacre.

Au programme :

Vide-grenier et marché de producteurs de 7h à 18h :

en plein air pour les particuliers entre le marché aux veaux et la Halle du Haut-Anjou. Renseignements et réservations au service des Foires et Marchés à l’Hôtel de Ville au 02 43 09 55 71

Concours de chevaux percherons de 10h à 17h :

organisé par le syndicat départemental des éleveurs de la race. Une cinquantaine de chevaux est attendue derrière la Halle Polyvalente de l’Espace Saint Fiacre.

Renseignements : Denis VALLÉE au 06 22 77 42 18

Feu d’artifice à 22h15 :

tiré du quai de Verdun, les spectateurs sont invités à se positionner au niveau du quai Pierre de Coubertin (parking de la piscine)

Rendez-vous à Château-Gontier pour la traditionnelle grande journée d’animations de la Saint-Fiacre !

Le dimanche 21 août, rendez-vous à Château-Gontier pour la grande journée d’animations de la Saint-Fiacre.

Au programme :

Vide-grenier et marché de producteurs de 7h à 18h :

en plein air pour les particuliers entre le marché aux veaux et la Halle du Haut-Anjou. Renseignements et réservations au service des Foires et Marchés à l’Hôtel de Ville au 02 43 09 55 71

Concours de chevaux percherons de 10h à 17h :

organisé par le syndicat départemental des éleveurs de la race. Une cinquantaine de chevaux est attendue derrière la Halle Polyvalente de l’Espace Saint Fiacre.

Renseignements : Denis VALLÉE au 06 22 77 42 18

Feu d’artifice à 22h15 :

tiré du quai de Verdun, les spectateurs sont invités à se positionner au niveau du quai Pierre de Coubertin (parking de la piscine)

dernière mise à jour : 2022-07-26 par