Théâtre : « Les Fourberies de Scapin » – Vendredi 2 février Grande Halle L’Union

Théâtre : « Les Fourberies de Scapin » – Vendredi 2 février Version moderne et décalée de la célèbre pièce de Molière : Les Fourberies de Scapin, par la Compagnie du Petit Matin Vendredi 2 février, 21h00 Grande Halle Renseignements

Début : 2024-02-02T21:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T21:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Les classiques, dans tout art, sont par définition indémodables. En particulier quand ils sont joués de manière moderne et décalée, ce que propose brillamment la Compagnie du Petit Matin avec la célèbre pièce de Molière : Les Fourberies de Scapin.

Synopsis :

En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante, a épousé Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue, tandis que Léandre, fils de Géronte, est tombé amoureux d’une jeune Bohémienne, Zerbinette, de passage dans la ville.

Mais voici que Argante, père d’Octave, et Géronte, père de Léandre, rentrent avec des projets de mariage pour leurs enfants.

Les deux fils implorent l’aide de Scapin, valet de Léandre. Celui-ci s’engage à tout arranger afin de faire triompher l’amour et la jeunesse.

Mensonges, trahisons, vengeances et coups de théâtre vont alors se succéder pour mettre en lumière toutes les… fourberies de Scapin…

Interprétation : Faustine Crestey, Swan Starosta, Thierry Calas, Mallory Casas, Axel Mur et Bruno Abadie

Piano : Swan Starosta

Création lumière : Antoine Dufour

Création sonore : Antoine Dermaut

Adaptation chant et coaching vocal : Stéphane Lachaize

Adaptation et mise en scène : Bruno Abadie

Tarifs : Plein : 19€ / Séniors et groupes (+10) : 16€ / -25ans et demandeurs d’emploi : 12€

Grande Halle Rue du Somport, 31240 L'Union L'Union 31240 Haute-Garonne Occitanie

