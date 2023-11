Concert de la sainte Cécile – Samedi 9 décembre Grande Halle L’Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'Union Concert de la sainte Cécile – Samedi 9 décembre Grande Halle L’Union, 9 décembre 2023, L'Union. Concert de la sainte Cécile – Samedi 9 décembre Samedi 9 décembre, 15h30 Grande Halle Renseignements Différents univers musicaux se produiront sur scène afin de rythmer l’évènement et de mettre en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales. Le programme complet vous sera communiqué prochainement. Ce spectacle est labellisé Villes pour Tous, rendant cet évènement accessible pour tous les publics grâce à une technologie auditive novatrice : le gilet SUBPAC. Ce gilet, qui s’enfile comme un sac à dos, est relié à la table de mixage et permet de traduire les fréquences sonores des instruments sous forme de vibrations. Une dizaine de gilets seront disponibles.

Merci de réserver votre gilet à l’adresse suivante : culture@mairie-lunion.fr Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/read/004146837ea1ce23712e3 »}] [{« link »: « mailto:culture@mairie-lunion.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

